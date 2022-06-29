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Görece ne demek? TDK sözlüğe göre görece kelimesinin anlamı nedir?

29.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımızın her aşaması kelimelerden oluşur. Bu noktada sık kullanılan kelimeler kadar nadir duyulan kelimelere de rastlanabilir. Bu fark göze çarpsa da tüm kelimeleri birleştiren bir ortak nokta bulunur. Bu ortak nokta da anlamlarının merak edilmesidir. Görece kelimesi de anlamı merak edilen kelimelerden biridir. Türkçenin zenginliğini ortaya koyan kelime deryasının bir parçası olan Görece kelimesi TDK sözlükte ne demek?

Görece ne demek? TDK sözlüğe göre görece kelimesinin anlamı nedir? Görece ne demek?

Herkes tarafından kullanılan ve günlük hayatta karşılaşılan kelimeler, dilimize pelesenk olsa da bazen anlamları tam olarak bilinmeden kullanılabilir. Bu sebeple kelimelerin anlamları araştırmak istenebilir. Araştırmalar sonucunda da TDK tarafından yayımlanan bilgilere ulaşılır. Görece kelimesi de anlam bakımından merak edilerek araştırılan kelimelerden bir tanesidir. Türkçe konuşan herkesin kullandığı Görece kelimesi ne demektir?

Görece Ne Demek?

  • Görece kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 anlamı vardır.
  • Görece kelimesinin kökeni Türkçe dilidir.

Görece TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

  1. sıfat Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl

Görece Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

"Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir." - Azra Erhat


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