Görece ne demek? TDK sözlüğe göre görece kelimesinin anlamı nedir?

Herkes tarafından kullanılan ve günlük hayatta karşılaşılan kelimeler, dilimize pelesenk olsa da bazen anlamları tam olarak bilinmeden kullanılabilir. Bu sebeple kelimelerin anlamları araştırmak istenebilir. Araştırmalar sonucunda da TDK tarafından yayımlanan bilgilere ulaşılır. Görece kelimesi de anlam bakımından merak edilerek araştırılan kelimelerden bir tanesidir. Türkçe konuşan herkesin kullandığı Görece kelimesi ne demektir?
Görece TDK sözlük anlamı şu şekildedir:
"Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir." - Azra Erhat