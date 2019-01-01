Gören dönüp bir daha bakıyor...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 9 yıldır araç kaplama işi yapan evli ve 2 çocuk babası Rıza Altıntaş, bir hafta önce otomobilini madeni paralar ile kaplamaya karar verdi. Altıntaş, 3 arkadaşı ile birlikte aracına önce folyo yapıştırdı.

Arabasını 25 bin adet madeni para ile kapladı!

Merkez Bankası'ndan 250 lira karşılığında temin ettiği 1 kuruş madeni paralar ile aracını kapladı. 4 gün süren çalışma sonrası aracın tavan ve çamurluk kısımları hariç her tarafı 25 bin adet 1 kuruş madeni para ile kaplandı. 1,5 tonluk otomobilin ağırlığı 80 kilo arttı.

Rıza Altıntaş, daha önce krom, aynalı kumaş, kadife kaplama araçlar yaptığını, kendi aracını da para ile kaplamaya karar verdiğini söyledi. Paraları, Atatürk'ün siluetinin bulunduğu tarafı üste gelecek şekilde araca yapıştırdıklarını anlatan Altıntaş şöyle konuştu: