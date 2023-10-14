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  4. Görenler bir daha baktı! Dünyaca ünlü teknik adam Diego Simeone Eyüpspor'a geldi, Arda Turan'ı ziyaret etti

Görenler bir daha baktı! Dünyaca ünlü teknik adam Diego Simeone Eyüpspor'a geldi, Arda Turan'ı ziyaret etti

14.10.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’un antrenmanını ziyaret etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’un antrenmanını sürpriz bir isim ziyaret etti. İspanyol ekibi Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapan ve aynı zamanda Arda Turan’ın da eski hocası olan Diego Simeone, İstanbul ekibinin idmanını takip etti. Arjantinli teknik adam, eski öğrencisi Arda Turan ile de uzun süre sohbet etti.

ARDA TURAN'DAN PAYLAŞIM

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından Diego Simeone ile olan fotoğrafını paylaşarak, “İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone."

"DOSTLARINA OLAN BAĞLILIĞI..."

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"Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti."

"SENİ SEVİYORUM MİSTER"

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"Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için” ifadelerini kullandı.

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