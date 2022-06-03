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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Haaland'ın attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu

Görenler gözlerine inanamadı! Haaland'ın attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu

03.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4 maçında Sırbistan sahasında Norveç'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip oldu. Norveç'in galibiyet golünü Erling Haaland kaydetti. Haaland'ın attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

Görenler gözlerine inanamadı! Haaland'ın attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4 maçında Sırbistan sahasında Norveç'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Norveç'in golünü Erling Haaland kaydetti. Norveç'te Sörloth ikinci yarının başında oyuna girdi.

ATTIĞI GOL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Erling Haaland'ın attığı gol Manchester City taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı. 21 yaşındaki oyuncu 1 Temmuz'da yeni takımına imzayı atacak. Norveçli oyuncunun attığı gol ise sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncu müthiş bir hızla aniden savunma arkasına sarktı ve topu ağlarla buluşturdu. Görenlerin anlamakta zorlandığı pozisyonla ilgili dün akşamdan beri binlerce yorum yapıldı.


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