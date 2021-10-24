Görenler şaşıp kalıyor! Oktay Kaynarca'nın, Adanalı dizisindeki kızı Sofia şimdilerde çok ünlü

Adanalı dizisi 7 Kasım 2008 - 7 Kasım 2010 tarihleri arasında ekranlarda yerini aldı. 79 bölüm yayınlanan Adanalı dizisi Adnan Güler tarafından yönetildi. Aksiyon, polisiye, komedi türündeki Adanalı dizisinde Umut Oğuz "Fiko", Mehmet Akif Alakurt "Maraz Ali", Alican Yücesoy "Tilki Timur" rolüne hayat vermişti. Oktay Kaynarca'nın oynadığı "Adanalı Yavuz" karakterinin kızı Sofia ise şimdilerde dizi, film, reklam projelerinin aranan yüzü.

ADANALI DİZİSİNDEKİ SOFİA ŞİMDİLERDE ÇOK ÜNLÜ!

Birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı Adanalı dizisi bir zamanlara damga vuran diziler arasında yer alıyor. Yavuz karakterinin kızı Sofia'ya, şimdilerde çok ünlü olan isim Serenay Sarıkaya hayat verdi. Adanalı dizisinde rol aldığı yıllarda henüz 18 yaşlarında olan Serenay Sarıkaya, o dönemde de oyunculuğuyla beğeni topluyordu.

Serenay Sarıkaya 2010'da Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olmuştu. Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil eden Sarıkaya Lale Devri, Medcezir gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile şöhretine şöhret kattı.

ADANALI DİZİSİ OYUNCULARI

Mehmet Akif Alakurt

Oktay Kaynarca

Serenay Sarıkaya

Çağkan Çulha

Fırat Albayram

Rüzgar Aksoy

Alican Yücesoy

