Görenler tanıyamıyor! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur son haliyle şaşırttı! 'Nereden nereye'

Serpil Nur Yeşilçam'ın aranan güzelleri arasında yer alıyordu. Tarık Akan ve Adile Naşit ile birlikte rol aldığı Ah Nerede filmi ile tanınan Serpil Nur'un son hali ise görenleri epey şaşırttı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncuya 'Nereden nereye' yorumları yapılıyor.

Birçok ünlü ismin tanınmasında büyük rol oynayan Yeşilçam filmleri, kadın oyuncuların güzelliğiyle de dikkatleri çekiyor.

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın dört yapraklı yoncası olarak adlandırıldığı Yeşilçam'ın bir diğer güzeli ise Serpil Nur.

GÖRENLER TANIYAMADI

Birçok filmde rol almış olan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

Bir dönemin fırtınalar estiren aktrisi Serpil Nur, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban gibi filmlerde rol aldı.

Yıllardır ekranlardan uzak olan Serpil nur, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Oldukça değiştiği ve yaşlandığı gözlenen ünlü oyuncuya' Acımasız yıllar', 'Nereden nereye', 'Hayatta tanımazdım' gibi yorumlar geldi.





