MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görenler tanıyamıyor! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur son haliyle şaşırttı! 'Nereden nereye'

Görenler tanıyamıyor! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur son haliyle şaşırttı! 'Nereden nereye'

28.09.2023 20:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncuları zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Ah Nerede filmi ile hafızalara kazınan usta oyuncu Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değişen ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Serpil Nur Yeşilçam'ın aranan güzelleri arasında yer alıyordu. Tarık Akan ve Adile Naşit ile birlikte rol aldığı Ah Nerede filmi ile tanınan Serpil Nur'un son hali ise görenleri epey şaşırttı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncuya 'Nereden nereye' yorumları yapılıyor.

Birçok ünlü ismin tanınmasında büyük rol oynayan Yeşilçam filmleri, kadın oyuncuların güzelliğiyle de dikkatleri çekiyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın dört yapraklı yoncası olarak adlandırıldığı Yeşilçam'ın bir diğer güzeli ise Serpil Nur.

GÖRENLER TANIYAMADI

Birçok filmde rol almış olan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

Bir dönemin fırtınalar estiren aktrisi Serpil Nur, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban gibi filmlerde rol aldı.

243730338-1062528911176036-29847651-uxyj

Yıllardır ekranlardan uzak olan Serpil nur, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

249426121-204411058377185-858278051-XCY1

Oldukça değiştiği ve yaşlandığı gözlenen ünlü oyuncuya' Acımasız yıllar', 'Nereden nereye', 'Hayatta tanımazdım' gibi yorumlar geldi.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

ezgif.com-webp-to-jpg (13)

ezgif.com-webp-to-jpg (15)

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda çekim yeri...HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda çekim yeri...
Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali...Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali...
Kızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdıKızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Serpil Nur Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.