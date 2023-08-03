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İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

02.08.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modadan ev yaşama aradığınız ne varsa hepsi burads! Levi's, Tommy Hilfiger, Jack Wolfskin, Karaca, Merrell, Pierre Cardin, Benetton ve daha birçok markadaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik. Gelin kaçırılmayacak fırsatları birlikte keşfedelim, indirimli alışverişin keyfini çıkaralım. İşte detaylar!

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla satın almanın şimdi tam zamanı! İster gardırobunuzun havasını değiştirecek yeni kıyafetler arıyor olun isterseniz doğada keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak outdoor ürünler; aradığınız ne varsa %40'a varan indirimlerle sizleri bekliyor. Ayakkabıdan kıyafete, küçük ev aletlerinden valize, termostan çadıra kadar kalitesiyle nam salmış ünlü markaların ürünlerine sahip olmak için acele edin. Üstelik tüm indirimlere ek binlerce üründe 250 TL ve üzeri alışverişi %10 indirim mevcut. İşte en iyi markaların indirimleri!

250 TL ve üzeri alışverişinize %10 indirim fırsatından yararlanmak için buraya tıklayın.

1. Stanley termoslarda 1000 TL altı fiyatlar

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2. Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Adidas ayakkabı ve terliklerde büyük indirim

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3. Tişörtten kemere, ceketten ayakkabıya Tommy Hilfiger indirimleriyle tarzınıza hava katın!

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4. Çabasız şıklık sunan Levi's ürünlerine indirimli fiyatlardan sahip olmak için acele edin!

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5. Termos, çadır ve dahası... Doğanın tadını Jack Wolfskin ürünleriyle çıkarın! Şimdi hepsi indirimde

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6. Her daim şık görünmek isteyenler İpekyol'daki %30'a varan indirimleri kaçırmayın

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7. Outdoor giyim ihtiyaçlarınızı Merrell indirimleriyle tamamlayın!

Adsız tasarım - 2023-08-02T152347.542

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8. Hem klasik hem spor kombinler için U.S. POLO ASSN. indirimlerine bakmadan geçmeyin

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9. Jack Wolfskin'de outdoor giyim ürünlerinde fırsat

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10. Yazın ışıltısını kombinlerinize taşıyın! Twiste'te %35'e varan indirim sizleri bekliyor

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11. Bir kez alın, tüm seyahatlerinizde kullanın! Benetton ve Pierre Cardin valizlerde indirim

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12. Galatasaray taraftarlarına müjde! GS Store'da indirim başladı

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13. Karaca küçük ev aletlerindeki indirimleri keşfedin

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14. Minik dostunuzun ihtiyaçlarını almanın tam zamanı! Evcil hayvan ürünlerinde indirim

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İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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