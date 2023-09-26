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Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

26.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camper, Puma, Levi's ve daha birçok marka %50'ye varan indirimleriyle sizleri bekliyor. Tarzınızı yükseltecek ürünlere bütçe dostu fiyatlarla sahip olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimdeki markalara mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Attığınız her adımda rahatlık sunacak dayanıklı bir spor ayakkabıya, kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak aksesuarlara, tarzınızı yükseltecek kaliteli giyim ürünlerine %50'ye varan indirimlerle sahip olmak isterseniz doğru yerdesiniz. Puma, Adidas, Levi's, Tommy Hilfiger ve daha birçok markadaki indirimlerle bütçe dostu alışverişin keyfini yaşayabilirsiniz. Gelin, indirimdeki ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren moda markalarını birlikte keşfedelim.

1. Adidas spor ayakkabılarda 1000 TL'ye varan indirim

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Her yaşa, her tarza ve her spor dalına uygun çeşitlilikteki Adidas ayakkabılar şimdi uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Performansı ve şıklığı buluşturan bu üstün kaliteli ayakkabılar adımlarınızı daha konforlu hale getirecek. Spor yaparken, günlük kullanımda veya şehir hayatının koşturmacasında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Adidas ayakkabılarına sahip olmak için acele edin.

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2. Rahatlık, kalite ve uygun fiyat! Puma spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

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Tarzınıza renk katacak, şık ve rahat bir spor ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Öyleyse Puma'nın birbirinden kaliteli spor ayakkabıları tam da size göre! Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz Puma ayakkabılar, yüksek performansı ve kaliteli malzemeleri ile dikkat çekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Puma ayakkabı koleksiyonumuza göz atın ve tarzınıza uygun bir çifti indirimli fiyatlarla satın almanın keyfini çıkarın!

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3. Gardıropların vazgeçilmezi Levi's ile özel hissedin

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Denim tutkunları buraya! Ünlü denim markası Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı! Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren eşsiz tasarımlarıyla uzun yıllar keyifle giyeceğiniz Levi's ürünlerine bütçe dostu fiyatlarla sahip olmaya ne dersiniz? Stilinizi yansıtmanın, size özgüven katacak parçaları keşfetmenin şimdi tam zamanı!

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4. Camper'ın en havalı ayakkabılarında indirim başladı!

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Yenilikçi tasarımları ve rahat ayakkabılarıyla tanınan Camper, sportif tarzına şıklık katmak isteyen kişilere hitap eden bir ayakkabı markası. Deri ve diğer doğal malzemeler kullanılarak ürettiği modeller arasında sneakers, botlar, sandaletler, topuklu ayakkabılar ve daha fazlası bulunur. Camper, minimalist ve modern tasarımlarıyla bilinir, sade ve şık bir görünüm sunar. Ayakkabıların yumuşak tabanları, gün boyu rahatlık sağlamayı hedefler. Ayakkabılarının kalitesi ve özgün tasarımları nedeniyle birçok kişi doğa yürüyüşleri, günlük giyim veya seyahatler için Camper ayakkabıları tercih eder.

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5. Outdoor giyim markası Merrell indirimlerini yakalayın

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Merrell, doğa severler, yürüyüşçüler, dağcılar ve macera tutkunları için rahatlık, dayanıklılık ve performansı bir araya getiren ürünler sunarak ün kazanmıştır. Çoğunlukla yürüyüş ayakkabıları, trekking botları ve koşu ayakkabıları gibi her ihtiyaca uygun ayakkabıları bulunurken montlar, pantolonlar, tişörtler ve aksesuarlar gibi ürünleriyle de kullanıcılara koruma, konfor ve hareket özgürlüğü sağlar. Merrell ürünleri, zorlu koşullar için tasarlanmıştır ve doğada performansınızı desteklemek için yapılmış teknik özelliklere sahiptir.

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6. Tommy Hilfiger ile tarzınıza uygun şıklığı yakalayın

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Gardırobunuzu yenilemek, stilinizi güncellemek ve kendinizi şık hissetmek için mükemmel bir fırsat sunan Tommy Hilfiger indirimleri, en trend parçaları uygun fiyatlarla sunuyor. İkonik logolarıyla ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeken bu markanın ürünleri, tarzınızı tamamlayacak ve sizi farklı kılacak.

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7. U.S. Polo Assn. indirimleriyle gardırobunuza zarif bir dokunuş yapın

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Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren US Polo Assn ürünleri, şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde şıklığı yakalamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu indirimler, gardırobunuzu güncellemenize ve tarzınızı yenilemenize olanak tanıyor. Hem erkek hem de kadın koleksiyonunda geniş bir seçeneğe sahip olan US Polo Assn, kalite ve stilin adresi olmaya devam ediyor.

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8. Klasik ve moderni buluşturan Pierre Cardin ürünlerinde büyük indirim fırsatları

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Pierre Cardin, moda dünyasının önde gelen markalarından biri olarak biliniyor ve her sezon şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İndirim dönemleri ise, bu özel markanın kaliteli ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı sunuyor. Pierre Cardin indirimlerinde, kadınlar ve erkekler için geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Moda tutkunları için vazgeçilmez bir fırsat olan Pierre Cardin indirimlerini takip ederek, zarif tarzınızı uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, stil keyfi Pierre Cardin indirimleriyle daha da artar!

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Bu içerik 26 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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