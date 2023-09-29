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  4. Hazal Kaya ve Selena Gomez pişti oldu! Ünlü isimlerin tercih ettiği o kombini mercek altına aldık

Hazal Kaya ve Selena Gomez pişti oldu! Ünlü isimlerin tercih ettiği o kombini mercek altına aldık

28.09.2023 16:35 | Son Güncelleme:
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Dünya devi markaların kıyafetlerini kombinlerinde kullanan ünlüler sık sık pişti olarak karşımıza çıkıyor. Bazen birbirlerinin kombinlerini bire bir kopyalarken bazen de benzer parçaları seçmenin kurbanı oluyorlar. Yakın zamanda Hazal Kaya ve Selena Gomez benzer bir kombinle Paris'te boy gösterdi. Kombin kimileri tarafından sevilirken kimileri tarafından da eleştirilere maruz kaldı. Siz de bu olay yaratan kombini merak ediyorsanız işte detaylar!

Hazal Kaya ve Selena Gomez pişti oldu! Ünlü isimlerin tercih ettiği o kombini mercek altına aldık

Kısa bir süre önce Hazal Kaya ve Selena Gomez sosyal medyayı ikiye bölen bir olayla gündeme geldi. Özellikle iki ünlünün de Paris'te bulunması ve benzer kombinleri tercih etmesi dikkatleri çekti. İki ünlü ismin kombininde çizgili blazer gibi benzer kıyafetler bulunmasına karşın bot ve terlik gibi birbirine hiç benzemeyen parçalar da yer alıyor. Bazıları kombini Hazal Kaya'ya daha çok yakıştırırken bazıları da Selena Gomez'in tarafını tuttu. Hem övgü hem de yergi yağmuruna tutulan o kombini merak ediyor musunuz? Yanıtınız "Evet!" ise detaylara geçelim.

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

Paris'e bir kozmetik markasıyla yaptığı iş birliği sebebiyle giden Hazal Kaya, sosyal medya hesabından olay yaratan o kombinle çekindiği fotoğrafları paylaştı. Oversize gri ceketi mavi çizgili bir gömlek ve beyaz üstle kombinleyen Hazal Kaya, krem rengi shopper çanta ve bootie ile görünümünü tamamlamış. Gold yüzük ve küpelerini ön plana çıkarmak için de saçlarını toplamış.

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

Fransa'da Paris Moda Haftası defilelerinden futbol maçlarına kadar pek çok etkinliğe katılan Selena Gomez ise konakladığı otelin çıkışında objektiflere takıldı. Gri oversize ceketi beyaz üst ve mavi düz bir gömlek kombinleyen sanatçı, altına kapri pantolon giymiş. Mavi topuklu terlik ve krem rengi, taşlı bir çantayla da kombinini tamamlamış. Saçını at kuyruğu modeli yapan Selena gold kolye, yüzük ve küpe üçlüsü tercih etmiş.

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

İki ünlü ismin kombinini benzeten sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Sosyal medyada iki ünlü ismin taşıdığı bu kombinle ilgili pek çok farklı görüş bulunuyor. Bazı kullanıcılar Selena Gomez’in tarzını beğenirken bazı kullanıcılar Hazal Kaya’ya övgü dolu sözler söylüyor.

Adsız tasarım (85)

''Selena aşırı cool ikisi de çok güzel.'' diyerek Selena Gomez'in tarzını beğenenler de var, ''No… Selana güzel kız ama o botlar ve oversize ceket olmamış ya…'' diyenler de. Buna karşılık "Hazal'a daha çok yakışmış" diyerek Hazal Kaya'nın tarzını sevenler de var, "O botlar şaka olsun lütfen" şeklinde eleştirenler de.

Birbirine çok benzeyen fakat farklı parçaların da yer aldığı bu kombini siz en çok hangi sanatçıya yakıştırdınız?

Tartışmalara konu olan bu kombini siz de yapmak isterseniz işte muadil sayılabilecek o eşsiz parçalar...

1. Zamansız ve şık: IPEKYOL Düğme Aksesuarlı Kruvaze Blazer

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

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Olay yaratan kombindeki ceketin çok benzerini arıyorsanız IPEKYOL Düğme Aksesuarlı Kruvaze Blazer'a şans verebilirsiniz. Çizgili kumaşı ve kruvaze yakasıyla öne çıkan ceket, hem şık hem spor kombinlere uyum sağlar. Özellikle çizgili kumaşıyla kombindeki ceketi andıran bu modeli siz de farklı renkteki gömleklerle kullanabilirsiniz. Tam kalıptaki ceketin oversize bir görünüm oluşturmasını isterseniz ceketi bir ya da iki beden büyük tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. ''Altın takılardan vazgeçmem!'' diyenlere: Ervalina 6'lı Kombin Set Yüzük 1469 Altın Rengi

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

Hazal Kaya ve Selena Gomez gibi altın renkli takı kullanmayı seviyorsanız Ervalina 6'lı Kombin Set Yüzük seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Taşlı ve taşsız yüzük modellerinin bir arada bulunduğu bu set parlaklığıyla dikkat çekiyor. Setin içinde yer alan mavi taşlı yüzükler Hazal Kaya'nın parmağındaki modellere, taşsızlar ise Selena Gomez'in yüzüklerine benziyor. Setteki altı yüzüğü hem birlikte hem ayrı ayrı kullanarak kombinlerinizi renklendirebilirsiniz.

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3. Uyumlu bir seçenek: DeFacto Cepli Oversize Fit Pamuklu Poplin Gömlek Tunik

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

Siz de bu iki ünlü isim gibi kombinlerinizde mavi renkli bir gömlek kullanmak istiyorsanız DeFacto Cepli Oversize Fit Pamuklu Poplin Gömlek Tunik seçeneğini inceleyebilirsiniz. Oversize fit kesimli gömlek, poplin mavi kumaşı ve beyaz düğmeleriyle beğeni topluyor. Özellikle Selena Gomez'in gömleğine renk ve tasarım açısından benzeyen bu gömleği siz de içine beyaz bir tişört giyerek kullanabilirsiniz. Kapri bir kumaş pantolonla da Selena'nın kombinini kendinize uyarlayabilirsiniz.

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4. Kombinlerinize şıklık katacak: Koton Kadın Çoklu Halka Küpe, Altın, Standart

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

Hazal Kaya ve Selena Gomez gibi halka küpelerden vazgeçemiyorsanız sizin için harika bir önerimiz var: Koton Kadın Çoklu Halka Küpe. Çoklu halka küpe seti, sade tasarımıyla tüm kombinlerinize şıklık katıyor. Küpenin özel klips sistemi kulağınızın acımasını engelliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu kombinin aynısını yapmak istiyorsanız siz de saçınızı at kuyruğu yapabilirsiniz. Ayrıca saçınızı topladığınızda kusursuz bir görünüme ulaşmak için stick saç waxlarından faydalanabilirsiniz.

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5. Beyazın zarafeti: United Colors of Benetton Basic Koton Atlet Kadın

Hazal Kaya ve Selena Gomez'in çok konuşulan kombinlerinin incelemesi ve ürün önerileri

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Her iki ünlünün üstünde gördüğümüz kombinin en kilit parçası beyaz üst. Siz de beyaz bir atlet kullanmak istiyorsanız United Colors of Benetton Basic Koton Atlet Kadın modelini tercih edebilirisiniz. Pamuklu kumaştan üretilen atlet, yumuşak yapısıyla konfor sunuyor. Günlük kombinlerinizde vazgeçilmeziniz olacak bu parçayı topuklu ayakkabılarla birlikte kullanarak şıklaştırabilirsiniz. Dilerseniz siz de ünlü isimler gibi gömleğin içine giyebilir, daha havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

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