Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor

Bu yıl kız takımının Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'ne yükselme başarısını gösterdiği kulüp sporcularından Demirel Şafak Gökçen, Hasan Öner ve Tuğçe Güneş, Hokey Milli Takımı gelişim kampına davet edildi.

Hokeyde Güney Eziler Hokey Kulübü adı altında erkek ve kız takımlarıyla iddialı hale gelen genç sporcular, ailelerin de destek vermesiyle başarıdan başarıya koştu.

Öğrencilerle önce bocce ve beyzbol takımı kurarak çeşitli organizasyonlara götüren daha sonra hokey, tenis, korfball, hemsball, ragbi, kriket gibi kırsalda çok bilinmeyen spor dallarını öğreten Arı, hokeye olan ilgiyi görerek bu alanda gelişim fırsatlarını değerlendirdi.

Güney ilçesine bağlı 900 nüfuslu kırsal mahalle Eziler'deki Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na 4 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çocuklarına spor yaptırmak için çaba sarf etti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde bir beden eğitimi öğretmeninin kırsal mahallede yaşayan öğrencilerine spor tutkusunu aşılamak için verdiği mücadele, hokeyde milli takıma oyuncu gönderen, takımı 1. Lig'de mücadele veren bir başarı hikayesine dönüştü.

- "Eziler'i bir spor köyü haline getirebildik"

Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda görev başladığında 1939 yılında kurulduğundan bu yana spor dallarında hiçbir müsabakaya katılmadığını öğrendiğini, sıfırdan başladıklarını, 15'e yakın branşta eğitim verdiklerini söyledi.

Çocukların öğrendikleri sporlarda madalya kazandıkça kendilerine güvenlerinin geldiğini, davranışsal anlamda da iyi bir gençlik yakaladıklarını anlatan Arı, şöyle konuştu:

"İlk dönemlerde çok sıkıntılar yaşadım. Bazı veliler, 'burada spor bilen yok, başarı olmaz' dediler. Özellikle kız babalarını ikna etmek için tarlalara gittim. Çocuklarındaki gelişimi görünce onlar da sevindi. Artık veliler de spora başladı. Eziler'i bir spor köyü haline getirebildik."

Başından bu yana mili takıma sporcu kazandıran bir kulüp oluşturma hayalinin bulunduğunu, 3 sporcuyla bu hayali gerçekleştirdiğini ifade eden Arı, "Hiç spor yapılmayan bir köyden 4 yıl içinde milli takıma kadar uzandık. Biz bu köyden yetiştirdiğimiz sporcuları olimpiyatlarda görmek istiyoruz." diye konuştu.