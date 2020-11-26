Görev yeri Antalya'dan Dağlık Karabağ'a yardıma giden Azerbaycanlı doktor yaşadıklarını anlattı

Dağlık Karabağ'da çatışmalar başlar başlamaz ülkesine giderek, bölgede gönüllü hizmet veren Azerbaycanlı uzman doktor Amil Hüseynov, Antalya'daki görevinin başına döndü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan doktor Amil Hüseynov ile makamında bir araya geldi.

Hüseynov'un yaptığı kahramanlıktan dolayı gurur duyduğunu aktaran Özkan, "Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye halkı birbirine her zaman dost ve kardeştir. Türkiye'den Çin'e kadar Türkçe konuşuluyor. Aslında çok büyük bir coğrafyayız." dedi.

Doktor Amil Hüseynov ise genel cerrah olarak altı yıldır Türkiye'de görev yaptığını söyledi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusunun da topraklarını kurtarmak için operasyon başlatmasıyla harekete geçtiğini aktaran Hüseynov, savaşa katılacağını söylemeden, 30 Eylül'de ailesiyle Bakü'ye gittiğini dile getirdi.

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