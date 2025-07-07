Göreve yeni getirilmişti! Fenerbahçe'de istifa resmen açıklandı... Sebebi herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kısa süre önce göreve getirilen Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Resmi siteden yapılan açıklamada "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

SEBEP DEVİN ÖZEK

İstifanın sebebi olarak bir süredir futbol direktörü Devin Özek ile Okan Özkan arasında sıkıntı olması gösteriliyor.

OKAN ÖZKAN'DAN PAYLAŞIM

Ayrılık sonrası bir paylaşım yapan Özkan "Prensipleriniz bazen sizi bir yere getirirken; bazen bir yerden götürür. Ben bugün gidiyorum. İlham verici bir hikayem var. Bir gün detaylı anlatıp spekülasyonlara son vereceğim." ifadelerini kullandı.