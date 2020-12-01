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Görevimiz Tehlike 7 setinden dikkat çeken kare! Tom Cruise’u daha önce böyle görmediniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Görevimiz Tehlike 7 setinden dikkat çeken kare! Tom Cruise’u daha önce böyle görmediniz

Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri son sürat devam ediyor. Setten yeni paylaşılan fotoğrafta Tom Cruise’un rol arkadaşı Hayley Atwall’e sürüş dersi verdiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Hayley Atwell, Görevimiz Tehlike 7’nin setinde Tom Cruise’la zorlu bir sahnenin çekiminde kullandıkları aracın içinde görüldükleri bir fotoğraf paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı Peggy Carter karakteriyle bilinen Hayley Atwell’in Görevimiz Tehlike serisinin 8. filminde de yer alacağı doğrulanmış ve oyuncunun uzun soluklu bir maceraya giriştiği açıklanmıştı.

Atwell'in serinin adrenalin dolu dudak uçuklatan sahneleri için eğitim aldığı ve fiziksel olarak kendini hazırladığı biliniyor. Her ne kadar yönetmen Christopher McQuarrie, Atwell’in karakterine dair detaylar vermese de bir sonraki filmde de yer alacak olması Atwell’in önemli bir karakteri canlandırdığına işaret ediyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 7’NİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Screen Rant'in haberine göre Atwell, Instagram hesabından Tom Cruise’la birlikte görüldükleri bir fotoğraf paylaştı. İkilinin sette bir arabada olduklarının görüldüğü fotoğrafı Atwell, "Yeni sürüş eğitmenim, umarım bir yerlere çarpmam" diye paylaştı.

Bahsi geçen fotoğrafta hem Atwell’in ve hem de Cruise’un objektife gülerek baktığı görülüyor.

İkili daha önce filmin zorlu sahnelerinin kamera arkası görüntüleriyle gündeme gelmiş ve pek çok aksiyon severi heyecanlandırmıştı.

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