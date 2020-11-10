Görevimiz Tehlike 7 setinden gelen video şaşırttı

Görevimiz Tehlike 7’de Tom Cruise’la birlikte rol alan Hayley Atwell, sosyal medya hesabından sette dinlendikleri sırada çektiği eğlenceli bir videoyu paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı Peggy Carter rolüyle tanınan Atwell, Görevimiz Tehlike 7’de Tom Cruise’un yanında filmin baş kadın oyuncusu olacak.

Her ne kadar Atwell’in karakterine dair detaylar sır gibi saklansa da filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, Atwell ve Cruise’un kameralar önünde harika bir uyumu olduğunu söylemişti.

McQuarrie, serinin diğer kadın karakterlerini yeniden ısıtmak yerine Atwell için özgün bir karakter yaratmak istediğine dair düşüncelerini belirtmişti.

Screen Rant'in haberine göre Atwell kısa süre önce Instagram hesabında sette dinlenirken çektiği eğlenceli videoyu paylaştı. Video, Atwell’in sonunda kahkahalara boğulduğu, kaydıraktan kaydığı anları gösteriyor.

Zorlu ve tehlikeli kamera arkası görüntüleriyle gündeme gelen Görevimiz Tehlike 7 ekibi bu sefer dinlendikleri anı hayranlarıyla paylaştı.

Atwell hareket halindeki trenin tepesindeyken çektikleri sahnedeki bir görüntüsünü paylaşmıştı.

Hayranlar hem Cruise’un hem de Atwell’in bu zorlu sahnelerle nasıl başa çıktığını epey merak ediyor.

Atwell, Görevimiz Tehlike serisinde yeni de olsa oyuncunun bir sonraki filmde de yer alacağı doğrulanmıştı.



