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Görkem Doğan 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

2020-2021 sezonu kadro planlamasını sürdüren Pınar Karşıyaka'da, genç pivot Görkem Doğan'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Görkem Doğan 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, genç pivotu Görkem Doğan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonuna kadar yeşil-kırmızılı forma altında mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı kulüp transferin iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, Görkem Doğan'a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Görkem Doğan, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 7 maça çıkmış ve ortalama olarak 4.43 dakika sahada kalmıştı.

(İHA)


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