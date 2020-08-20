Görkem Doğan 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, genç pivotu Görkem Doğan'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonuna kadar yeşil-kırmızılı forma altında mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı kulüp transferin iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, Görkem Doğan'a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Görkem Doğan, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 7 maça çıkmış ve ortalama olarak 4.43 dakika sahada kalmıştı.
(İHA)
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