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Görme Engelli B1 Futbol Milli Takımı, Bursa'da kamp yapacak

23.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme Engelli B1 Futbol Milli Takımı, Bursa'da kamp yapacak

2022 IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 28 Şubat'ta Bursa'da kampa girecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kampın antrenörler Niyazi Metin ve Mehmet Mustafa Erdoğan yönetiminde 11 Mart'a kadar süreceği aktarıldı.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kaleciler: Doruk Gökmen Erkmen, Hüseyin Saygılı, Reşat Aykut Akyön

Oyuncular: Emrah Öcal, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Hasan Şatay, Kahraman Kurbetoğlu, Abdullah Sümer, Celal Çoban, Ercan Bayraktar, Ali Çavdar, Oğuzhan Yokuş.

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