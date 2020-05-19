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Görme engelli gençler "Gençlik Marşı"nı seslendirerek video hazırladı

ANKARA HABERLERİ  | 19.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Görme engelli gençler "Gençlik Marşı"nı seslendirerek video hazırladı

Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim Derneği'nde eğitim gören öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını Gençlik Marşı'nı seslendirerek kutladı.

Derneğin Genel Başkanı Erol Sayyıdan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün ulusun tam bağımsızlık yolunda yürüyüşünün başlangıcını oluşturduğu, meşalenin yandığı günün 101. yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Sayyıdan, koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü günlerden geçildiğini ifade ederek, hayatın sınırladırıldığı şu günlerde dernek üyesi gençlerin kendi sorumluluklarını yerine getirmek ve Ulu Önder'e bağlılıklarını göstermek adına bir video hazırladıklarını belirtti.

Videoda, görme engelli gençlerden oluşan Gören Kalpler korosu, Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

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