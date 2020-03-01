Görme engelli kadınlar ördü, vatandaşlar aldı

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından başlatılan ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında görme engelli kadınların yaptığı el emeği ürünler satışa çıkarıldı.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından görme engelli kadınlara yönelik örgü ve el işleme kursu açıldı. Kursta eğitim alan görme engelli kadınların yaptığı el emeği ürünler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM’de vatandaşların beğenisine sunuldu. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, satışlardan gelen gelirin bir kısmını Mehmetçik Vakfına bağışlayacaklarını söyledi. Karakaş, “Diyarbakır şubemiz 1997 yılından bugüne Diyarbakır’da görme engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hedeflere ulaşabilmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bugün de özellikle engelli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına katılım ve kalifiye edilmeleri noktasında önemli bir projenin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İŞKUR İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle görme engelli kadınlarımıza yönelik örgü ve el işleme kursu gerçekleştirdik. Burada arkadaşlarımız yapmış oldukları ürünleri sergileniyor. Bu gerçekten büyük bir azmin göstergesidir. Tüm vatandaşlarımıza da duyurmak istiyorum. Sergimiz iki gün devam edecek. Temennimiz gelmeleri, görmeleri ve destek vermeleridir. Kendilerine daimi bir yer edinerek burada arkadaşlarımızın ürettiklerini pazara sunma şansını kendilerine yakalatma. Desteklerinden ötürü Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hasan Basri Güzeloğlu’na çok çok teşekkür etmek istiyorum.” dedi.