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Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın Mersin'deki kampı sürüyor

17.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın Mersin'deki kampı sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de kampa giren Görme Engelli Milli Futbol Takımı, İtalya'da haziran ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta kentte ikinci kez kampa giren ay-yıldızlı ekip, Mersin'in Toroslar ilçesindeki sentetik futbol sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Niyazi Metin'in yönetimindeki milliler, İtalya'da haziranda yapılması planlanan Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, milli sporcuları ziyaret ederek şampiyona için başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızlı ekibin kampı 19 Şubat'ta sona erecek.

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