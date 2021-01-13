YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Görme engellileri anlamak için gözlerini kapattılar

Görme engellileri anlamak için gözlerini kapattılar

13.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler.Sivas’ta 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sivas’ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler.
Sivas’ta 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Ebubekir Sıddık Savaşçı, görme engelli öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Programı bir süre gözleri açık takip eden Vali Ayhan ve katılımcılar daha sonra farkındalık oluşturmak için gözlerini uyku bandıyla kapatarak takip ettiler. Vali Salih Ayhan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hepinizi çok seviyorum. Rabbim akıl ve gönül birlikteliği versin. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Sizlere hizmet ederken benim en büyük manevi motivasyonlarımsınız. Bu şehrin ve bu hizmetlerin inşallah sizlerin dualarıyla, inanarak ve sizlerden de güç alarak sizlerin yaşam kalitesini artırarak daha çok hizmet edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

Sivas Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:46
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:59

Sivas Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Bağdat Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor

Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor

Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor

Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor

Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak

Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak

Sosyal Koruma Kalkanı’ndan Sivas’a 174 milyon liralık destek

Sosyal Koruma Kalkanı’ndan Sivas’a 174 milyon liralık destek

Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.