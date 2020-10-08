Görme engellilerin dünyasına ışık tutacak işbirliği

Konak Belediyesi ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) işbirliğindeki “Bir Kitap Bir Dünya” projesi kapsamında 30 adet kitap, Braille alfabesi ile basıldı. Ayrıca TÜRGÖK’ü kuran Gültekin Yazgan’ın yazdığı 200 adet “Kör Uçuş” kitabı da, vatandaşlara dağıtılmak üzere satın alındı.

Konak Belediyesi, TÜRGÖK ile görme engellilerin dünyasına ışık tutacak bir işbirliğine imza attı. “Bir Kitap Bir Dünya” projesi kapsamında 30 adet kitabın, Braille alfabesi ile basımı yapıldı. Öte yandan 11 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra yurt dışından gönderilen kitaplarla eğitim hayatını sürdürebilen ve o yıllarda kurmayı hayal ettiği TÜRGÖK’e hayat veren Eğitimci, Yazar, Çevirmen ve Avukat Gültekin Yazgan’ın "Kör Uçuş” kitabı da vatandaşlara dağıtılmak üzere 200 adet satın alındı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, projenin tanıtımı için Kemeraltı Abacıoğlu Han’da bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Braille alfabesiyle basılmak üzere kitap desteğinde bulundu.

“Konak Belediyesi, her zaman TÜRGÖK’ün yanında olacaktır”

Toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bugün çok güzel bir çalışmanın kamuoyuna tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Kitaplığı görünce ne kadar güzel bir çalışma olduğunu gördük. Bu çalışmanın daha iyi noktaya gelmesi için görüşmelerimizi yaptık. Konak Belediyesi olarak göreve geldikten sonra yaptığımız ilk işlerden biri, gerek sivil toplum örgütleri gerekse engelli bireylerin belediyemizle ilişkilerini en iyi noktaya getirebilmek için masalar kurmak oldu. Bunlardan biri de Engelli Masası’ydı. Narlıdere’de yaptığımız güzel bir çalışmayı, bir yıllık süre içinde tamamladık. Engelli çocuk ve gençlerimiz için Hilal’de bitirdiğimiz ancak pandemi nedeniyle resmi açılışını gerçekleştiremediğimiz merkezimizi de bir gün size tanıtmak isterim. Belediye olarak bakış açımız, toplumdaki engelli çocuklarımızın eğitimlerini sağlamak, onları topluma kazandırmak. TÜRGÖK, ‘Birlikte Konak’ anlayışının sergilenebileceği en iyi derneklerimizden biri. Konak Belediyesi, her zaman TÜRGÖK’ün yanında olacaktır. ‘Bir Kitap Bir Dünya’ çalışması için bize yardımcı olan tüm yazarlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin her yerine kitap gönderiliyor

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan da, “TÜRGÖK, kitaplarını sürekli artırmak, daha çok görmeyene hizmet etmek amacıyla çalışıyor. Amacı sadece romanları kabartma baskı ile basmak değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerine yönelik kitaplarını da basıyor. O kadar çok emek veriyoruz ki, Türkiye’nin her yerine ulaşıyoruz. Gönderdiğimiz kitaplarla çok sayıda çocuğa hizmet ediyoruz. Başkanımız, kitaplığımıza gelerek daha çok kitap bastırıp daha çok kişiye ulaşmak istediklerini belirtti. Bu çalışma kapsamında tanınmış 30 yazarımızın kitabını kabartmalı olarak bastırdık” diye konuştu. Yazgan, kabartma baskılı kitapların yanında sesli olarak CD’lere aktarılan kitapların da görme engellilere ulaştırıldığını söyledi.

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