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Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan patatesi fark edebildiniz mi?

Seray Üstün Seray Üstün
19.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşe ne kadar güvenirsiniz? Gözlerinizle alakalı hiçbir sağlık problemi yaşamıyor olsanız bile kimi zaman algılama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Algılama biçimlerinin yanına bir de beynin karmaşık yapısı eklendiğinde işler biraz daha zorlayıcı olabilir. Derin bir nefes alın ve gözlerinize güvenin. Çünkü sizleri çocukluk günlerinize götürecek harika bir bulmaca hazırladık.

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan patatesi fark edebildiniz mi?

Beyin oldukça sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Beynin daha etkin ve aktif olabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı vardır. Beyin kaslarını fiziksel yöntemlerle çalıştırmak mümkün olmadığı için aslında zihinsel algılama egzersizleri işinizi görecektir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir sebzeye odaklanmanızı istiyoruz. Görselde birbirinden sevimli görüntülere sahip olan ayılar resmedilmiştir. Ancak bu ayıların arasında bir yerlerde bir patates duruyor. Bu patatesi ne kadar sürede fark edebildiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki patatesi bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz patatesi daha kısa sürede görebilirsiniz.

Bulmaca cevap

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?


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