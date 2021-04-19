Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan patatesi fark edebildiniz mi?

Beyin oldukça sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Beynin daha etkin ve aktif olabilmesi için aslında vücudun diğer kaslarında olduğu gibi egzersize ihtiyacı vardır. Beyin kaslarını fiziksel yöntemlerle çalıştırmak mümkün olmadığı için aslında zihinsel algılama egzersizleri işinizi görecektir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir sebzeye odaklanmanızı istiyoruz. Görselde birbirinden sevimli görüntülere sahip olan ayılar resmedilmiştir. Ancak bu ayıların arasında bir yerlerde bir patates duruyor. Bu patatesi ne kadar sürede fark edebildiniz?