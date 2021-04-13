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Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Algılama farklı duyu organlarının çevreden aldığı bilgileri zihinde yorumlama yeteneğini tanımlar. Bu bilgiyi yorumlama biçimi ise beynin işlevsel süreci ve deneyimlerden yola çıkarak oluşur. Hali hazırda sahip olunan bilgi birikimiyle doğru orantılı olarak ilerler.

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Saklanan denizanasını bulabilir misiniz?

Algılamanın pek çok çeşidi olduğu gibi bunlar kişiden kişiye göre de çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlerden biri olan 'Görsel Algı' ise özetle gözümüzün görüp, beynimize aktardığı bilgileri yorumlayabilme yeteneğidir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz.

Görselde adeta denizaltı resmedilmiştir. Bu görselde denizanası ve ahtapotlar sizi karşılar. Ancak bu yaramaz denizanası ahtapotların arasına gizlenerek kendisini saklamayı başarmıştır. Sizden bu denizanasını bulmanızı rica ediyoruz. Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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Matematik
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