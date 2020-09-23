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Görüntüsü de tadı da mest ediyor! Ev yapımı incir reçeli tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev yapımı incir reçeli tarifi her evde bulunan malzemelerle yapılıyor yoğun incir tadı damakları şenlendiriyor.

Görüntüsü de tadı da mest ediyor! Ev yapımı incir reçeli tarifi

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra harika bir lif ve vitamin kaynağı olan görüntüsüyle de sizi mest eden incir reçeline farklı bir tat katmak istiyorsanız biraz tarçın ekleyebilirsiniz.

İNCİR REÇELİ MALZEMELERİ

1kg olgun incir, dörde bölünmüş
1 büyük portakal, rendelenmiş
400 gr toz şeker
1 limon, suyu sıkılmış

İNCİR REÇELİ YAPILIŞI

İncirleri ve 150 ml suyu büyük bir tencereye koyun. 5 dakika boyunca veya incirler yumuşayıp suyunu bırakana kadar kaynatın köpürmesini sağlayın. Portakal kabuğu rendesini, şekeri ve limon suyunu ekleyin. Kaynatın ve yaklaşık 5-7 dakika düzenli olarak karıştırarak veya koyulaşana kadar pişirin.
Ateşten alın ve 10 dakika bekletin. Karışımı sterilize edilmiş kavanozlara koyun. Kapaklarla kapatın ve tamamen soğumaya bırakın.
İncir reçelinizi altı ay açılmadan ve açıldıktan sonra 2 hafta buzdolabında saklayabilirsiniz.

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