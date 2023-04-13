Görüntüsüyle iştah kabartan midye tatlısı tarifi! Pratik midye tatlısı nasıl yapılır?

Şerbetli tatlılardan vazgeçemiyorum diyorsanız midye tatlısına bayılacaksınız. Şerbetli olmasına rağmen oldukça hafif olan bu tatlı yediden yetmişe herkesin seveceği bir lezzet.

MALZEMELER Hamuru için:

1 çay bardağı ılık süt

1 kahve fincanı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı nişasta

3-3,5 su bardağı un (yaklaşık)

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Arası için:

1 kase nişasta

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı (köpüğü alınacak)

1 kahve fincan sıvı yağ

İçi için:

1 su bardağı ceviz (veya fındık kırığı)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

TARİF Süt, yoğurt, yağ, sirke, yumurta yoğurma kaba alıp karıştırılır. Un, nişasta ve kabartma tozunu ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir.

Unu kontrollü ekleyelim. Hamur 12 eşit parçaya bölünür ve beze yapılır. Temiz bir bezle üzeri örtülüp 15 dakika kadar dinlendirilir.

Bu esnada şerbet hazırlanır. Şeker su uygun bir tencereye alınır. Limon suyu eklenir.

Şeker eriyene kadar karıştırılır ve kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra kısılır ve 15 dakika kaynatılır. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

Tereyağı kısık ateşte eritilir. Üzerine biriken köpükler alınır. Sıvı yağ eklenir. Ilımaya bırakılır.

Dinlenen hamur bezeleri nişasta serperek yemek tabağı büyüklüğünde açılır. Aralarına nişasta serperek (1 yemek kaşığı kadar ) üst üste koyulur. En üste nişasta serpilmez. Merdane ile büyütebildiğiniz kadar açılır.

Açılan hamur sıkıca rulo yapılır ve bir parmak kalınlığında dilimlenir. Kesilen her bir parça merdaneyle avuç içi büyüklüğünde açılır. Çok kalın olmasın.

Ortasına bir çk kadar ceviz veya kırılmış fındık konulup kapatılır. Kenarlarına çok hafif bastırılır. Çok fazla müdahale edilemez.

Diğer parçalara da aynı işlem yapılır ve tepsiye alınır. Eritilmiş tereyağı üzerlerine kaşıkla gezdirilir. 200 derecelik fırında alt üst ayarda kızarana kadar pişirilir.

Şerbet ılıyınca soğuyan tatlının üzerine aktarılır. Ara ara çevrilerek şerbet çektirilir. Dilediğiniz şekilde servis yapılır.

AFİYET OLSUN!

