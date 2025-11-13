Görüşme tamamlandı! Beşiktaş'tan Rafa Silva için merakla beklenen açıklama geldi

Beşiktaş'ta ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana katılmadı. Akşam saatlerinde ise Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva, Ümraniye'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen bu görüşmenin ardından Siyah-Beyazlılar resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzden Bilgilendirme

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."