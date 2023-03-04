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Görüşmeler olumlu! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler imzayı atıyor

04.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürürken, genç yıldız Arda Güler'in 2025'te bitecek olan sözleşmesini 2027 yılına uzatmak için temaslarını sıklaştırırken, yapılan ilk görüşmeden olumlu dönüş aldı. İşte detaylar...

Görüşmeler olumlu! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler imzayı atıyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kadrosun yaptığı takviyeler sonrası iç transferde de harekete geçen Fenerbahçe, Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya otururken, en merak edilen isimlerin başında gelen Arda Güler için de yeni hamleler yapmıştı.

DÖNÜŞ OLUMLU

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Genç yıldız ile masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetim, 2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

1500 DAKİKA MADDESİ...

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Sabah'ın haberine göre; Edinilen bilgiye göre genç oyuncunun yeni sözleşmesinde yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

KAYSERİ'DE YEDEK BAŞLIYOR

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Gribal enfeksiyonu atlatan Arda Güler, forma giyebilecek durumda. 18 yaşındaki oyuncu, hocası Jorge Jesus'un şans vermesi halinde süre alabilecek. Portekizli teknik adamın orta sahada Arao-İrfan-Crespo üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Arda Güler'in maça kulübede başlaması yüksek ihtimal.

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