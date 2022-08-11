Gösterişli eş anlamlısı nedir? Gösterişlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıfat türünde bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. Fransızca dilindeki luxe sözcüğünden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Latince'de ise luxux kelimesi bu kelimenin kökenidir. Aşırılık, tantana, debdebe, israf kelimelerinin karşılığı olarak kullanılır.

Herhangi bir şeyin, kişinin ilgi çekici yanlarını ön plana çekme amacıyla kullanılır. Sade kelimesi bu kelimenin zıt anlamlısıdır. Havalı, görkemli, ihtişamlı gibi kelimeler ise gösterişlinin eş anlamlısı olan kelimelerdir.

Gösterişli kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gösterişli kelimesi için sıfat türünde iki tanım yapar. Bu tanım ve bu tanımlar için verilmiş örnek cümle şu şekildedir:

Gösterişli olan herhangi bir kişi, nesne, eşya ya da durum.

Görkemli.

Örnek cümle:

"Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler. (Ahmet Haşim)"

Gösterişli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Görkemli, muhteşem, havalı, ihtişamlı, saltanatlı, yüce, büyük, göz alıcı kelimeleri gösterişli eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Cümle içinde gösterişli yerine kullanılabilen kelimelerdir. Gösterişli bir düğünden, elbiseden, evden, arabadan ya da benzeri durum veya nesnelerden bahsederken kullanılabilir.

Gösterişlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yol o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Dilimizde bir kelime birden fazla anlama karşılık geliyor olabilir. Yerine geçmesi için seçilecek kelime de bu anlama uygunluk göstermelidir.

Cümle içinde hangi anlamıyla ve hangi amaca karşılık olarak kullanıldığını anlamak için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Gösterişli kelimesi ve eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: