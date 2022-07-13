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GoStudent uzmanlarından öğrencilere "yaz tatili" önerileri

13.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GoStudent uzmanları, bu yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenmelerini, plan ve program dahilinde hareket ederek eksiklerin giderilmesi bakımından tatilin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor

İSTANBUL (AA) - GoStudent uzmanları, çocuklar ve ebeveynler için hem eğlenmeleri hem de zamanlarını verimli geçirebilmeleri için öneriler hazırladı.

GoStudent açıklamasına göre, uzun süren salgın sürecinden sonra okula düzenli gitmeye başlayan öğrenciler bu sezon kendilerini daha yorgun hissetti. Bu nedenle GoStudent uzmanları, bu yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenmelerini, plan ve program dahilinde hareket ederek eksiklerin giderilmesi bakımından tatilin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Açıklamada görüşleri yer alan GoStudent uzmanlarından sınıf öğretmeni Yağmur Yılmaz; yaz tatilinin yoğun bir eğitim yılının ardından öğrencilere dinlenme, eksikliklerini tamamlama, sosyal yönlerini güçlendirme ve gönlünce eğlenme alanı açtığını belirterek, verimli, eğlenceli bir yaz tatili için öncelikle zamanı iyi planlamak gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, "Bir derse ait eksikleri bulunan öğrenciler haftalık olarak planlayacakları 3-4 saatlik eğitim programlarıyla kısa sürede bu eksiklerini giderebilir ve öğrendiklerini unutmamalarını sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Önemli aktiviteler arasında yer alan kitap okumaya değinen Yılmaz, yaz tatili boyunca bol bol kitap okunması tavsiyesinde bulundu.

- "Yeni döneme enerji depolayarak girin"

Kimya öğretmeni Şevval Gündüz de öğrencilere yaşadıkları ya da tatil yaptıkları şehirdeki müzelere, sergilere ve açık hava müzelerine gitmelerini, yeni arkadaşlıklar edinmelerini ve bol bol sosyalleşmelerini önerdi.

Gündüz, "Ellerimiz biraz da toprağa değsin! Bahçeye ya da balkondaki saksılara yeşillikler ya da çiçekler dikebilir ve onların büyüme süreçlerini takip edebilirsiniz. Yeni döneme enerji depolayarak girin. Yazın evde daha uzun süreler bulunacağınızı düşünerek odanızı düzenleyip hem ailenize yardımcı olabilir hem de kendi kişisel alanınızı istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Sadece odanızla kalmayıp mutfağa da el atabilirsiniz. Yeni tarifler deneyerek leziz yiyecekler hazırlayabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

- "İşlem yeteneğinizi kaybetmemek için alıştırmalar yapın"

GoStudent uzmanlarından matematik öğretmeni Kübra Dirimeşe ise hiç matematik işlemi yapmadan geçen bir yaz tatilinin öğrencilerin matematikten uzaklaşmasını ve işlem hızlarının azalmasına sebep olacağını bildirdi.

Dirimeşe, "Mevcut işlem yeteneğinizi kaybetmemek için alıştırmalar yapmak ve yaz tatili kitaplarındaki soruları çözmek bu konuda sizin gerilemenizi engelleyecektir. Ayrıca yeni nesil soruları çözmek, çözülemeyen sorular için yardım almak kaçıncı sınıfta ve hangi seviyede olursanız olun sınava yönelik daha etkili bir ilerleme kaydetmenizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Matematik-bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Ersoy Örgen de öğrencilerin eksik oldukları konuları tekrar edip sorular çözmesi gerektiğini anlattı.

Örgen, "Özellikle defter tekrarları ve ardından soru çözümleri kalıcı öğrenme için çok etkili olacaktır. Haftada iki gün ders çalışıp diğer günlerde dinlenilmeli." ifadesini kullandı.

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