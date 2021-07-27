Göz kamaştırdı! Aslı Enver'in göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Aslı Enver, dişiyle tırnağıyla kazıyarak bugünkü şöhretine ulaşan isimlerden biri. Bir yandan okuyup bir yandan çalışan ünlü oyuncu, "Hayat Bilgisi" dizisiyle dikkati çekti. Ama asıl şansı fenomen gençlik dizisi "Kavak Yelleri" oldu. Bu diziyle şöhrete ve büyük bir hayran kitlesine kavuşan Aslı Enver, diziden en karlı çıkan isim oldu. Hemen ardından başrol oynadığı "Suskunlar" ve "Kayıp" dizileriyle aranan bir stara dönüşen Aslı Enver, ikinci dönüm noktasını da "İstanbullu Gelin" dizisiyle yaşadı. Rüya gibi bir kadroyla yola çıkan "Babil" dizisiyle hüsran yaşasa da, dönüşünü Netflix'le yapacak kadar da kredisi olan bir isim. Bir başka yıldız Kaan Urgancıoğlu'yla başrol oynadığı Netflix Türkiye filmi "Sen Yaşamaya Bak", çekimlere bayram arası verdi. Aslı Enver'e de küçük bir tatil fırsatı doğdu.

Instagram'ı salladı

Aslı Enver, geçen hafta çıktığı tatilden bazı fotoğraflar paylaştı. "Geçen hafta bugün." diyen ünlü oyuncu, sete döndüğü için biraz üzüldü. Ama tatil fotoğraflarının kısa sürede 150 bin beğeni sayısına dayanması ve aldığı yorumlar üzüntüsünü hafifletti.

