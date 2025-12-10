İngiliz devi, Singo için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Kesenin ağzını açtılar...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Monaco'dan rekor bedelle transfer edilen Wilfred Singo için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli futbolcuya Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste sakatlıklar yaşayan Wilfred Singo, formasından uzak kaldı. Sarı-kırmızılı takımda iki farklı süreçte toplam 11 maçı kaçıran tecrübeli stoper, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna da davet edilmedi.

İNGİLİZ DEVİ RADARINA ALDI

Fransız basınından Foot-Sur7'nin haberine göre; Galatasaray forması giyen Wilfred Singo ile Premier Lig devi Liverpool'un ilgilendiği belirtildi. Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Liverpool'un ara tranfser döneminde kadrosunu güçlendirmek için Galatasaray'a teklif sunabileceği aktarıldı. Liverpool'un Wilfred Singo için 28 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Liverpool'un teklifinde performansa bağlı bonus maddelerinin de yer alacağı vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına girecek paranın yaklaşık 43 milyon euro olacağı belirtildi. 24 yaşındaki stoperin transferi için ön görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Premier Lig'de oynama hayali olan Wilfred Singo'nun bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

10 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Fildişi Sahilli savunmacı, bu sezon Galatasaray'da 10 müsabakada forma şansı buldu. 24 yaşındaki stoper bu süreçte 1 asist üretti. Wilfred Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Fildişi Sahilli stoperin güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

AS Denguele altyapısında yetişen Wilfred Singo daha sonra Torino ve Monaco'da oynadı. Galatasaray, sezon başında Fildişi Sahilli stoper için 30 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

Sağ bekin yanı sıra stoperde de forma giyebilen Wilfred Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 30 müsabakada süre aldı.