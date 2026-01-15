SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında?

Voleybolcu Derya Çayırgan, kariyeri kadar özel hayatıyla da arama motorlarında en çok sorgulanan isimlerden biri oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi devlerin formasını terleten 37 yaşındaki yıldızın medeni durumu merak konusu. Peki, Derya Çayırgan kimdir, aslen nereli ve evli mi? İşte Derya Çayırgan'ın biyografisi...

Gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında?
Emre Şen

Türk voleybolunun yetiştirdiği Derya Çayırgan, savunmadaki hırsı ve tecrübesiyle voleybol dünyasının tanınan simaları arasında yer alıyordu. Sporseverler, parkelerin başarılı isminin kariyer geçmişini ve özel hayatına dair detayları sıkça araştırıyor.

İşte Derya Çayırgan hakkında tüm bilinmesi gerekenler:

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında? 1

9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı. 37 yaşında olan tecrübeli voleybolcu, 1.68 metre boyunda ve libero mevkiinde görev yaptı. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle manşet ve defans kurgusundaki başarısıyla tanınıyordu.

DERYA ÇAYIRGAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında? 2

Eski voleybolcu hakkında en çok merak edilen soruların başında "Derya Çayırgan evli mi?" sorusu geliyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve sadece spor kariyeriyle gündeme gelen Derya Çayırgan'ın bekar olduğu biliniyor. Eski oyuncunun basına yansıyan bir evliliği veya ilişkisi bulunmuyor.

2024 YILINDA CEZA ALMIŞTI

Gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında? 3

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide) gerekçesiyle sporcu 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası almıştı.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE KARİYERİ

Kariyeri boyunca Türk voleybolunun lokomotif kulüplerinde forma giyen Derya Çayırgan'ın kariyer yolculuğu şöyle:

Yeşilyurt (Altyapı ve A Takım)

Galatasaray

Fenerbahçe

Halkbank

Karşıyaka

Çanakkale Belediyespor

Keçiören Belediyesi SigortaShop

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho klasiği! Derbide Porto'ya kaybetti, açıklaması şoke ettiMourinho klasiği! Derbide Porto'ya kaybetti, açıklaması şoke etti
İşte N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret! Rakam dudak uçuklattı, büyük fedakarlık resmileşti!İşte N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret! Rakam dudak uçuklattı, büyük fedakarlık resmileşti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Derya Çayırgan Derya Çayırgan kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.