Gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında?

Türk voleybolunun yetiştirdiği Derya Çayırgan, savunmadaki hırsı ve tecrübesiyle voleybol dünyasının tanınan simaları arasında yer alıyordu. Sporseverler, parkelerin başarılı isminin kariyer geçmişini ve özel hayatına dair detayları sıkça araştırıyor.

İşte Derya Çayırgan hakkında tüm bilinmesi gerekenler:

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı. 37 yaşında olan tecrübeli voleybolcu, 1.68 metre boyunda ve libero mevkiinde görev yaptı. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle manşet ve defans kurgusundaki başarısıyla tanınıyordu.

DERYA ÇAYIRGAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Eski voleybolcu hakkında en çok merak edilen soruların başında "Derya Çayırgan evli mi?" sorusu geliyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve sadece spor kariyeriyle gündeme gelen Derya Çayırgan'ın bekar olduğu biliniyor. Eski oyuncunun basına yansıyan bir evliliği veya ilişkisi bulunmuyor.

2024 YILINDA CEZA ALMIŞTI

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide) gerekçesiyle sporcu 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası almıştı.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE KARİYERİ

Kariyeri boyunca Türk voleybolunun lokomotif kulüplerinde forma giyen Derya Çayırgan'ın kariyer yolculuğu şöyle:

Yeşilyurt (Altyapı ve A Takım)

Galatasaray

Fenerbahçe

Halkbank

Karşıyaka

Çanakkale Belediyespor

Keçiören Belediyesi SigortaShop