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Gözaltına alınan Nihat Doğan'a sevgilisi sahip çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Nihat Doğan, dün 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alındı. Nihat Doğan'a ilk destek sevgilisi Birsen Bekgöz'den geldi

Gözaltına alınan Nihat Doğan'a sevgilisi sahip çıktı

Türkücü Nihat Doğan 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla dün gözaltına alındı. Doğan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kızların ailesinin iddiasına göre, Nihat Doğan çocukları evine davet ederek harçlık vermeye çalıştı. Ailenin şikayeti üzerine polisle beraber aile Doğan'ın evine gitti ancak Nihat Doğan'a ulaşılamadı. Sonrasında kızlar ve ailesi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Nihat Doğan'a iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltıNihat Doğan'a iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltı

SEVGİLİSİNDEN DESTEK!

Avukatı ise "Aslı astarı olmayan bir iddia bu normalde. Dosyaya tamamen vakıfım. Zaten dosya ile bizzat ben ilgilendim. Zaten aile şikayetçi bile değil, şikayetçi olduğunu iddia etse bile bir suç unsuru yok" açıklamasını yaptı.

Nihat Doğan'ın survivor'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Birsen Bekgöz, Instagram sayfasında paylaştığı mesajla sevgilisine sahip çıktı:

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"Dürüstlüğünü sevdim, korkusuz olmanı; evladımı evladın gibi görmeni sevdim. Yalansızsız dolansız, net oluşunu; adam gibi adam olmanı sevdim. Kuyunu kazmak isteyenler var ya, Allah’ın izniyle kendi kuyularına elbet düşeceklerdir. Bu dünya yalan dünya derler ya; merak etme var bunun ucunda öbür dünya. Dur bakalım hele sen bir adım ötede! Bir insanı indirmeye çalışmak o kadar kolay değil! Birde o kişi Nihat Doğan’sa o asla doğru kişi değil... "

Nihat Doğan ise sevgilisine "Hayatımda bunu bana düşündüren ilk kadınsın. Şu güzel sözlerin ve desteğinden sonra kurabileceğim tek cümle şu ki: Sen benim hayatımın kadınıymışsın" sözleriyle karşılık verdi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SÜBYANCILIK OLAYI SANIRIM .KARIDA NEVALE KESİLMESİN DİYE YALAKALIK YAPMIŞ .
Ya bu teroristi ikide bir haber yapmayın
yuhhhhhhhhh
Nidoyu bilmesek inanacağız ama tanıyoruz be Birsen...
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