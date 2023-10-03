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Gözaltına alınmıştı! Dilan Polat namaz kılan Sıla Doğu'yu paylaşınca yine gündem oldu

03.10.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Doğu'nun namaz fotoğraflarını Dilan Polat paylaştı. Günlerdir gündemde olan aile yine sosyal medyanın diline düştü.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem olmuştu. Sıla Doğu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beykoz’daki evinden, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Evinde çeşitli uyuşturucular çıkan Doğu adli kontrol şartıyla bırakıldı. Dilan Polat o andan itibaren paylaşımlarına geri döndü.

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Para aklama, vergi kaçırma gibi iddialarla gündemde olan aile adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Dilan Polat son olarak kardeşinin namaz kıldığı anları paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Paylaşımı görenler "Dilan tüm tuşlara basıyor" yorumunda bulundu.

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