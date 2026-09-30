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Gözaltındaki Ferdi Karadoruk, 24 saat önce 'Bizi kim alabilir?' şarkısını paylaşmış

Türk futbolunu sarsan MHK operasyonunun yankıları sürerken, soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un sadece bir gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Karadoruk'un “Bizi kim alabilir?” şarkısıyla yaptığı paylaşımdan sadece 24 saat sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltındaki Ferdi Karadoruk, 24 saat önce 'Bizi kim alabilir?' şarkısını paylaşmış

Türk futbolunda adeta deprem etkisi yaratan 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden olan TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un, söz konusu operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müzik gündem oldu.

"BİZİ KİM ALABİLİR?"

Karadoruk'un paylaşımında kullandığı müzikte “Bizi kim alabilir?” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Gözaltındaki Ferdi Karadoruk, 24 saat önce Bizi kim alabilir? şarkısını paylaşmış 1

24 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Ferdi Karadoruk da gözaltına alındı.

Gözaltındaki Ferdi Karadoruk, 24 saat önce Bizi kim alabilir? şarkısını paylaşmış 2

ARALARINDA MHK BAŞKANI DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin emniyetteki işlemler sürüyor.

Gözaltındaki Ferdi Karadoruk, 24 saat önce Bizi kim alabilir? şarkısını paylaşmış 3

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hakem MHK tff
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