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TFF'den VAR odası iddialarına yalanlama: "Dijital materyallerin silindiği iddiaları asılsızdır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında gerçekleştirilen emniyet incelemesine ilişkin açıklama yaptı. TFF, bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den VAR odası iddialarına yalanlama: "Dijital materyallerin silindiği iddiaları asılsızdır"
Emre Şen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Söz konusu denetimin federasyon yetkililerinin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ASILSIZ İDDİALARA KARŞI YASAL İŞLEM UYARISI

İncelemenin ardından sosyal medya ve dijital mecralarda yer alan, Hakem İşleri Departmanı'ndaki dijital materyallerin silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından kurtarıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. TFF, bu tür asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımların kurum ile çalışanları zan altında bıraktığını belirterek, gerçeğe aykırı yayın yapan kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

TFF den VAR odası iddialarına yalanlama: "Dijital materyallerin silindiği iddiaları asılsızdır" 1

ADLİ SÜREÇLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Devam eden adli soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve etkilenmemesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyetin gösterildiği ifade edildi. Federasyon, yetkili adli ve kolluk makamlarının işlemlerinde mevzuat çerçevesinde tam iş birliği sağlandığını belirterek, resmi makamlar dışındaki teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
VAR tff
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yalanlıyorlarsa kesin olmuştur
Ozaman kesinlikle silinmiştir.
yansıtan iddiaların cevabını ver sen önce
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