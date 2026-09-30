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TFF duyurdu! Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu

TFF, Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının 4 ve 5 Ocak tarihlerinde, final maçının ise 9 Ocak 2027'de oynanacağı açıkladı. Bu yıl Galatasaray-Konyaspor, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.

TFF duyurdu! Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu
Ufuk Dağ

Turkcell Süper Kupa 2026'da yarı final müsabakalarının 4 ve 5 Ocak 2027 tarihlerinde, final karşılaşmasının ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacağı duyuruldu.

TFF duyurdu! Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu 1

BU YIL SON KEZ UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 24 Eylül 2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın maç tarihleri belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü oynanacak. Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca yarı final eşleşmelerinde Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor karşılaşacak. Diğer yarı final müsabakasında ise 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe mücadele edecek. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2026 finalinde karşı karşıya gelecek.

Yarı final eşleşmelerinin hangi tarihte oynanacağı, kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlenecek. Müsabakaların oynanacağı stadyumların ise daha sonra ilan edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
süper kupa tff
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