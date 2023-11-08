Göze girmek nasıl yazılır? Göze girmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kitap okuma oranı oldukça azalmıştır. Hayatın daha hızlı akması, insanların kitap okuma sabrını olumsuz etkilemiştir. Günümüzde merak edilen konular internet mecralarında araştırılıyor, diğer insanlar kişisel görüşlerini sosyal platformlarda kolaylıkla ifade edebiliyor. İnsanların kolaylıkla yazı yazabildiği sosyal platformlarda sıklıkla yazım yanlışları yapıldığı görülüyor. Kelimelerin sürekli olarak hatalı yazılması ise yayılarak bilgi kirliliğine neden oluyor. Dilimizi kurallara uygun bir biçimde konuşup, yazmak isteyen bireyler göze girmek gibi deyimlerin doğru yazım şekillerini merak ediyor. Türk dili ve kuralları konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu sayesinde bu konular kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Göze girmek nasıl yazılır?

Deyimler, olayları ya da durumları özetlemek için kullanılan sözcük veya cümlelerdir. Türkçe, deyimlerin fazla olduğu zengin ve kültürel birikimi güçlü bir dildir. Özellikle günlük konuşmalarda deyimler sıklıkla kullanılırlar ve anlamları sözlüklerde veya deyimler sözlüğünde kolaylıkla bulunabilir. Davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem kazanmak’ anlamında kullanılan ‘göze girmek’ deyimi Türkçede iki ayrı kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni sözcük tiplerinden biridir.

İki kelimenin birleşmesiyle yeni anlam ifade eden sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Bu sözcük tipleri, oluşturduğu anlam bozulmadan belirli kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Göze girmek TDK sözlüklerinde ayrı yazılması gereken bir söz kalıbıdır. Dolayısıyla göze girmek yazımı ‘göze girmek’ biçiminde olmalıdır.

Göze girmek bitişik mi yazılır?

Türkçede bulunan her kelime ve söz kalıbının tek bir doğru yazılışı bulunur. Dolayısıyla herhangi bir sözcüğün dahi doğru yazımı konusunda bilgi edinmeden, sözcüğü farklı şekillerde yazmak kabul edilemez. Göze girmek doğru yazılışı TDK tarafından açıklanmıştır. Göze girmek deyimi ayrı yazılmalıdır. Bununla birlikte Türkçedeki her deyimin ayrı yazılması gerektiğini bilmek gerekir.

Göze girmek ayrı mı yazılır?

Göze girmek gibi deyimlerin doğru yazılışları konusundaki en güvenilir kaynak olan TDK yazım kılavuzu veya TDK genel Türkçe sözlüğüdür. Buna göre Türkçede yer alan ‘göze girmek’ gibi deyimler mutlaka ayrı yazılmalıdır. Ayrı ya da bitişik olarak yazılması gereken sözcüklerin yanlış yazılması anlam bozulmalarına neden olabilir. Kısaca, göze girmek deyiminin doğru ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Göze girmek (doğru kullanım)

Gözegirmek (hatalı kullanım)





