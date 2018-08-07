Gözler, Benfica ile bugün kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de...

3 / 14 Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lac Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmedi. Cezalı Josef yerine Ozan Tufan oynayacaktı. Ancak, Mehmet Topal iyileşince Cocu tecrübeli oyuncuyu banko tercih etti. Ayew'in de sakat olması nedeniyle Dirar görev yapacak. İşte sarı lacivertlilerin bu akşa olacak ilk 11'i..