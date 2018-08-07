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Gözler, Benfica ile bugün kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Benfica ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Phillip Cocu yaşanan son gelişmelerin ardından 11'inde değişikliğe gitti. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşmanın saatini bekliyor.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in başkenti Lizbon'da ka saatini bekliyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in başkenti Lizbon'da ka saatini bekliyor.
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Bu akşam saat 22.00'de start alacak karşılaşma öncesi teknik direktör Phillip Cocu, sahaya süreceği 11'i ve uygulatacağı taktiği kafasında netleştirdi.

Bu akşam saat 22.00'de start alacak karşılaşma öncesi teknik direktör Phillip Cocu, sahaya süreceği 11'i ve uygulatacağı taktiği kafasında netleştirdi.
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Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lac Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmedi. Cezalı Josef yerine Ozan Tufan oynayacaktı. Ancak, Mehmet Topal iyileşince Cocu tecrübeli oyuncuyu banko tercih etti. Ayew'in de sakat olması nedeniyle Dirar görev yapacak. İşte sarı lacivertlilerin bu akşa olacak ilk 11'i..

Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lac Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmedi. Cezalı Josef yerine Ozan Tufan oynayacaktı. Ancak, Mehmet Topal iyileşince Cocu tecrübeli oyuncuyu banko tercih etti. Ayew'in de sakat olması nedeniyle Dirar görev yapacak. İşte sarı lacivertlilerin bu akşa olacak ilk 11'i..
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VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL
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ISLA

ISLA
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SKRTEL

SKRTEL
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NEUSTADTER

NEUSTADTER
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HASAN ALİ KALDIRIM

HASAN ALİ KALDIRIM
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MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
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ELJİF ELMAS

ELJİF ELMAS
11 / 14

GİULİANO

GİULİANO
12 / 14

DİRAR

DİRAR
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ALPER POTUK

ALPER POTUK
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VALBUENA

VALBUENA
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Anahtar Kelimeler:
Benfica Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Cocu

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