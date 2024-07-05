Gözler Hollanda maçına çevrildi! Türkiye için özel klip

EURO 2024'te Türkiye, son 16'da karşılaştığı Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Türkiye bu galibiyet sonrasında çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Tüm Türkiye yarın Almanya'da oynanacak Türkiye-Hollanda maçına odaklanmış durumda.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Finalin oynanacağı stadyumdayız. Kendinizi finale yakın hissediyor musunuz?" sorusunu, "Biz her defasında önümüzde ne varsa ona göre hareket etme durumundayız, spesifik bir hedef koymaktan ziyade. Maçları takip ediyoruz. Güvenle sahaya çıkacağız. Alçak gönüllü olmayı da unutmamız ve duygularımızı yönetmemiz gerek. Turnuvadaki en genç takımız. Çok az sayıda oyuncu bu seviyede daha önce top oynadı. Bizim bu maça odaklanmamız gerek, kazanmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Öte yandan Hollanda maçı öncesi Milli Takım için özel bir klip hazırlandı.

Hollanda maçı öncesi Milli Takım için özel bir klip hazırlandı pic.twitter.com/NnC3suscME — Mynet (@mynet) July 5, 2024







