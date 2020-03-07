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Gözlerinizi güvenle renklendirin

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Gözlerinizi güvenle renklendirin

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, günümüzde renkli göze sahip olmaya çalışan bir çok kişi olduğunu belirterek, “Bu nedenle de kontakt lens kullananların sayısı hızla artıyor. ‘Renkli göz’ isteğine yanıt verebilmesiyle burada kontakt lensler devreye giriyor” dedi.
Lenslerin, kornea üzerine yerleştirilerek görme bozukluklarının giderilmeye çalışıldığı göz aparatları olduğunu ifade eden Op. Dr. Hakan Yüzer, “Lens denilince aklımıza her ne kadar göz bozuklukları gelse de kimi insanlar renkli lensler kullanarak göz rengini değiştirmektedir” diye konuştu.
Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şöyle devam etti; “Renkli lens kullanımında önce de mutlaka göz doktoruna görünmekte fayda vardır.Çünkü kontakt lensler doktor önerisiyle alınmalı ve hijyenik koşullarda kullanılmalıdır. Kullanılacak renkli lenslerde en önemlisi boya olmaması ve göze zarar verememesidir.Buna uygun lens kullanımında göze hiçbir zarar gelmez.Benim önerdiğim renkli lenslerinde iki yüzünde boya yok , iki tabakanın arasında renklendirici var.Bu nedenle göze hiç bir zararı yok.”
Op. Dr. Hakan Yüzer, ilk kez kullanacak kişilerin kullanım sırasında ve öncesinde lensin takılması, çıkarılması ve batması gibi bir takım sorunlarla karşılaşabileceğini anlatarak, “Hijyen, kullanım süresi ve alerji gibi durumlara dikkat edilmediğinde geçici ya da kalıcı bazı göz kusurlarına neden olabilir.Herhangi bir kontak lens kullanımında hijyen oldukça önemlidir.Ve en önemlisi Göz doktoruna başvurmadan kontak lens kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Gözlerinizi güvenle renklendirin

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