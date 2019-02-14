Gözünüzün sizi ne kadar yanıltabileceğini tahmin bile edemezsiniz. "Ben gördüğüme inanırım" diyenlerdenseniz, tüm fikriniz değişmek üzere. Bu karelerde bunu çok iyi fark edeceksiniz...
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı?
Gördüğünüz şey bir kadın silüeti mi? Daha dikkatli bakın...
Dalgalardan başı dönmüş artık
Giymeden önce iki kere düşüneceksiniz
Az sonra fırına gireceğini öğrenince panik oldu
Bu bir ayı mı yoksa köpek mi?
Ne gördüyse, çok şaşırmış!
Korkmayın! Kafası sıkışmış bir köpek yok aslında orada
Islandığı için çok huzursuz
Aslında köpekbalığıymış ama sinirden taşa dönmüş
Bu örümceğin yüzünde sizce de bir tuhaflık yok mu?
Pankekin üzerindeki kadını gören kaç kişiyiz?
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