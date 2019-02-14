Gözünüzün sizi ne kadar yanıltabileceğini tahmin bile edemezsiniz. "Ben gördüğüme inanırım" diyenlerdenseniz, tüm fikriniz değişmek üzere. Bu karelerde bunu çok iyi fark edeceksiniz...

Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı?

Gördüğünüz şey bir kadın silüeti mi? Daha dikkatli bakın...

Biri bizi gözetliyor!

Dalgalardan başı dönmüş artık

Giymeden önce iki kere düşüneceksiniz

Az sonra fırına gireceğini öğrenince panik oldu

3 Arkadaş

Bu bir ayı mı yoksa köpek mi?

Armutu çok kızdırmışlar

Ne gördüyse, çok şaşırmış!

Korkmayın! Kafası sıkışmış bir köpek yok aslında orada

Islandığı için çok huzursuz

Ne tesadüf!

Melaba!

Aslında köpekbalığıymış ama sinirden taşa dönmüş

Şaşkın kulübe

Bu örümceğin yüzünde sizce de bir tuhaflık yok mu?

"O tarafa gitti..."