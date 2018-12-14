Göztepe 0 - 0 Bursaspor

İLK YARIDAN POZİSYONLAR DAKİKA 9: Latovlevici'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı. DAKİKA 26: Saivet'in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti. DAKİKA 28: Sol kanattan Halil'in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti. DAKİKA 37: Sağ kanattan ceza sahasına giren Lima'nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYON

DAKİKA 58: Poko'nun pasında topla buluşan Borges'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında karşı karşıya gelen Göztepe ile Bursaspor, geçen haftaki maçlarının ilk 11'inde 4'er değişiklik yaptı. Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'ın ardından göreve gelen Kemal Özdeş, ilk maçına çıktı. En son Kasımpaşa'nın başında 29 Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında görev yapan Kemal Özdeş, 76 gün sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Göztepe'de geçen hafta 2-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan Lamine Gassama ile kart cezalısı Kadu'nun yanı sıra, Yoan Gouffran ve Tayfur Bingöl'ün yerine Alpaslan Öztürk, Wallace Reis, Halil Akbunar ve Yasin Öztekin forma giydi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geride kalan hafta mağlup tamamladıkları Antalyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 farklı isme şans verdi. Yeşil-beyazlı ekipte kaleci Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Tunay Torun ve Ramazan Keskin'in yerine, kaleci Muhammed Şengezer, Allano Lima, Aurelien Chedjou ve Aytaç Kara mücadele etti.