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Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor (Maç sonucu)

23.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve moral buldu.

Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol, 56. dakikada Aabid'in asistinde Benjamin Tetteh'ten geldi.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor karşısında 5-1'lik ağır yenilgi alan Yeni Malatyaspor, böylece moral bulmuş oldu. İlk maçta Antalyaspor deplasmanında 1 puan alan Göztepe ise 2 maç sonunda galibiyetsiz kaldı.

Bu skorla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Malatyaspor'a karşı kötü istatistiği de devam etti. İzmir ekibinin, Malatyaspor'a karşı iç saha galibiyeti yok. [3 beraberlik, 2 mağlubiyet]

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

İKİ TAKIMDAN BİRER DEĞİŞİKLİK

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ilk haftadaki maçlara göre ilk 11'de birer değişiklik yaptı.

Göztepe'de 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından farklı olarak David Tijanic'in yerine Beykan Şimşek, konuk ekipte ise 5-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasında mücadele eden Rahman Buğra Çağıran'ın yerine Jospin Nshimirimana forma şansı buldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'den tekrar eski takımına dönen Sadık Çiftpınar'ı yedek soyundurdu.

ÜNAL KARAMAN'IN 200. MAÇI

Kulüp kariyerinde Göztepe'den önce Konyaspor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Ünal Karaman, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla 200. maçına çıktı.

Bu takımlarla Süper Lig, TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 199 resmi maça çıkan deneyimli teknik adam, 81 galibiyet, 43 beraberlik ve 75 yenilgi yaşadı. Karaman'ın çalıştırdığı ekipler, bu karşılaşmalarda 295 gol atarken, kalelerinde 305 gol gördü.

2004'te A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı dönemde, deneyimli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından 31 Mart 2004'teki özel maçta Hırvatistan karşısında takımın başında da sahaya çıkan Karaman, Ümit Milli Takım'ı da çalıştırdı.

FERHAT ARICAN'A PLAKET

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan'a kulüp başkanı Mehmet Sepil müsabakadan önce plaket ve çiçek verdi.

7 MART 2020'DEN SONRA SEYİRCİLİ

2019-2020 sezonunun 19. haftasında 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabakalarını Gürsel Aksel Stadı'nda oynamaya başlayan Göztepe, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili oynayabildi.

Göztepe, 7 Mart 2020'deki Medipol Başakşehir müsabakasından 533 gün sonra taraftarıyla tekrar buluştu.

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