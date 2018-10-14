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Göztepe 1 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile milli maç arasında oynadığı özel maçtan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Göztepe 1 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Kemal Rüzgar'ın golüyle öne geçen Altınordu, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Göztepe'nin 71. dakikada Sokol Cikalleshi ile eşitliği yakaladığı müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Fausto Grillo, Deniz Kadah, Lamine Gassama, Halil Akbunar ve Adama Traore maç kadrosunda yer almadı.

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Göztepe altınordu hazırlık maçı

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