Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda skora etki edemedi ve 0-0 sonuçlandı.
İkinci yarıda tabelayı ilk değiştiren isim 56'da Göztepe kaptanı Halil Akbunar'dan geldi. Ev sahibinin hücumunda Murat sağ kanatta topla buluştu. Murat'ın içeri çevirdiği topu Halil Akbunar ağlarla buluşturdu.
Maça noktayı koyan gol ise 77'de Cheriff Ndiaye'nin ayağından geldi. Korner kullanan ev sahibinde Berkan'ın ortasıyla buluşan Ndiaye skoru 2-0'a getirdi.
90'da topu uzaklaştıramayan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan yerde kaldı. Hakeme itirazda bulunan Akkan, kırmızı kart gördü. 5 değişiklik hakkını kullanan konuk ekipte stoper Meriah kaleye geçti.
Ligde 11. galibiyetini alan Göztepe puanını 43 yaptı.
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