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Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

06.04.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Konuk ekibin kalecisi Gökhan Akkan, 90'da hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.

Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda skora etki edemedi ve 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda tabelayı ilk değiştiren isim 56'da Göztepe kaptanı Halil Akbunar'dan geldi. Ev sahibinin hücumunda Murat sağ kanatta topla buluştu. Murat'ın içeri çevirdiği topu Halil Akbunar ağlarla buluşturdu.

Maça noktayı koyan gol ise 77'de Cheriff Ndiaye'nin ayağından geldi. Korner kullanan ev sahibinde Berkan'ın ortasıyla buluşan Ndiaye skoru 2-0'a getirdi.

90'da topu uzaklaştıramayan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan yerde kaldı. Hakeme itirazda bulunan Akkan, kırmızı kart gördü. 5 değişiklik hakkını kullanan konuk ekipte stoper Meriah kaleye geçti.

Ligde 11. galibiyetini alan Göztepe puanını 43 yaptı.

  1. kez yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.
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