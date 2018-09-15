Göztepe 2 - 0 Kayserispor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Göztepe, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Yasin Öztekin, 20. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 2. galibiyetini alan Göztepe, puanını 6'ya yükseltti ve 11. sıraya yükseldi. Kayserispor ise ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puan ile 6. sırada kaldı. Ligin 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. MAÇTAN DAKİKALAR Karşılaşmanın 3. dakikasında Jerome'un ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lung topu kontrol etti. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Traore'nin yaptığı ortada Kayserisporlu savunma oyuncularından seken top ceza alanı içindeki Yasin Öztekin'e kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. dakikada ceza alanı dışından Deniz Türüç'ün şutunda top yandan auta gitti. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Borges'in vuruşunda Kayserisporlu oyuncular topu uzaklaştırdı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı dakikada Borges'in pasında topla buluşan Jerome'un şutunda kaleci Lung golü son anda önledi. dakikada Andre Castro rakibini harika bir çalımla geçti ardından şutunu çekti, kaleci Lung topu güçlükle çıkarttı. dakikada Traore'nin sert şutunda top kaleci Lung'ta kaldı. Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Göztepe: Beto xxx, Titi xx, Adama Traore xx, Lamine Gassama xxx, Wallace Reis xx, Alpaslan Öztürk xx (Tayfur Bingöl dk. 66 xx), Celso Borges xx, Halil Akbunar xxx, Andre Castro xx, Yasin Öztekin xx (Yalçın Kayan dk. 89 ?), Cameron Jerome xx (Sokol Cikalleshi dk. 80 ?)

Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago Lopes x, Cristian Sapunaru xx, Jean Armel Kana-Biyik x (Levent Gülen dk. 46 xx), Atila Turan xx, Rajko Rotman xx, Bilal Başacıkoğlu x (Silvestre Varela dk. 79 x), Deniz Türüç x (Asamoah Gyan dk. 69 xx), Tjaronn Chery xx, Bernard Mensah xx, Umut Bulut xx

Goller: Yasin Öztekin (dk. 18), Alpaslan Öztürk (dk. 20) (Göztepe)

Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bernard Mensah, Rajko Rotman (Kayserispor)

İkinci galibiyet Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, ligde ikinci galibiyetine ulaştı. Bornova Stadı'nda ağırladığı Kayserispor karşısında ilk 20 dakikalık bölümde gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor galibiyetiyle 2. galibiyetine ulaşan Göztepe, puanını 6'ya çıkardı. Namağlup tek takım kaldı İlk mağlubiyetini Göztepe karşısında yaşayan Kayserispor, 5. haftada 8 puanda kaldı. Kayserispor'un ilk mağlubiyetini aldığı müsabaka sonrasında ligde tek namağlup takım Atiker Konyaspor kaldı. Konya temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde 5. haftaya namağlup giren Kasımpaşa ilk yenilgisini Galatasaray karşısında almıştı. Yasin Öztekin'den 1 gol, 1 asist Kayserispor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk'ün attığı 2. golün de asistini yaptı. Yasin Öztekin, en son golünü Galatasaray formasıyla 8 ay önce 18 Ocak 2018'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı kaydetmişti. O müsabaka da İzmir'de oynanmıştı.