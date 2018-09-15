Göztepe 2 - 0 Kayserispor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Göztepe, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Yasin Öztekin, 20. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon 2. galibiyetini alan Göztepe, puanını 6'ya yükseltti ve 11. sıraya yükseldi. Kayserispor ise ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puan ile 6. sırada kaldı.
Ligin 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 3. dakikasında Jerome'un ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lung topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx
Göztepe: Beto xxx, Titi xx, Adama Traore xx, Lamine Gassama xxx, Wallace Reis xx, Alpaslan Öztürk xx (Tayfur Bingöl dk. 66 xx), Celso Borges xx, Halil Akbunar xxx, Andre Castro xx, Yasin Öztekin xx (Yalçın Kayan dk. 89 ?), Cameron Jerome xx (Sokol Cikalleshi dk. 80 ?)
Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago Lopes x, Cristian Sapunaru xx, Jean Armel Kana-Biyik x (Levent Gülen dk. 46 xx), Atila Turan xx, Rajko Rotman xx, Bilal Başacıkoğlu x (Silvestre Varela dk. 79 x), Deniz Türüç x (Asamoah Gyan dk. 69 xx), Tjaronn Chery xx, Bernard Mensah xx, Umut Bulut xx
Goller: Yasin Öztekin (dk. 18), Alpaslan Öztürk (dk. 20) (Göztepe)
Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bernard Mensah, Rajko Rotman (Kayserispor)
İkinci galibiyet
Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.
Bornova Stadı'nda ağırladığı Kayserispor karşısında ilk 20 dakikalık bölümde gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Kayserispor galibiyetiyle 2. galibiyetine ulaşan Göztepe, puanını 6'ya çıkardı.
Namağlup tek takım kaldı
İlk mağlubiyetini Göztepe karşısında yaşayan Kayserispor, 5. haftada 8 puanda kaldı. Kayserispor'un ilk mağlubiyetini aldığı müsabaka sonrasında ligde tek namağlup takım Atiker Konyaspor kaldı. Konya temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Ligde 5. haftaya namağlup giren Kasımpaşa ilk yenilgisini Galatasaray karşısında almıştı.
Yasin Öztekin'den 1 gol, 1 asist
Kayserispor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk'ün attığı 2. golün de asistini yaptı. Yasin Öztekin, en son golünü Galatasaray formasıyla 8 ay önce 18 Ocak 2018'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı kaydetmişti. O müsabaka da İzmir'de oynanmıştı.
Yasin Öztekin ligdeki son golünü ise 24 Aralık 2017'deki Göztepe maçında atmıştı.
Alpaslan Öztürk'ün Süper Lig'de ilk golü
Göztepe'nin 2. golünü kaydeden Alpaslan Öztürk, kariyerinde Süper Lig'de ilk golüne imza attı. Andre Poko'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği müsabakaya ilk 11'de başlayan Alpaslan Öztürk'ün Spor Toto 1. Lig'de 8 golü bulunuyor.
Yasin Öztekin, karşılaşmanın son bölümünde yerini genç oyuncu Yalçın Kayan'a bıraktı. Yalçın Kayan, kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıktı.
Kayserispor kalesinde yine 2 gol gördü
Ligde ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatan Kayserispor, 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından Göztepe karşısında da kalesinde 2 gole engel olamadı.
Müsabakayı 348'i Kayserisporlu olmak üzere 7 bin 781 kişi takip etti.
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