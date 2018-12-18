Göztepe 2 - 1 Nazilli Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe kupada moral boldu. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçta 3-0 yendiği 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u evinde de mağlup edip vizeyi aldı: 2-1.

Müsabakanın 12'nci dakikasında Onur'un golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılı ekip, 31'inci dakikada Ngando ile önce beraberliği sağladı. Ardından 52'de üstünlük sayısını kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Göztepe yoluna devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Yalçın’ın sol taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Kadu’nun kafa vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.

12. dakikada Said Can’ın defansın arkasına attığı topla ceza sahası içinde buluşan Onur, Kaleci Göktuğ’u çalımlayarak golü buldu. 0-1

20. dakikada Nazilli Belediyespor hızlı kontra atağında ceza sahasına hızla giren Burak’ın, sol çaprazdan vurduğu şut az farkla auta çıktı.

31. dakikada Gouffran'ın ara pasında ceza sahasına çizgisinde topla buluşan Ngando’nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

46. dakikada Burak’ın açtığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Said Can’ın şutu az farkla auta çıktı.

52. dakikada Yalçın’ın yerden yaptığı ortayla penaltı noktasında topla buluşan Ngando, gelişine yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil’in çektiği şutu kaleci Hasan kurtardı.

90. dakikada Alpaslan’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Hasan’da kaldı.