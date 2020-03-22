YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, 27 Mart'a kadar izin yapacak

Göztepe, 27 Mart'a kadar izin yapacak

İZMİR HABERLERİ  | 22.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kulüp Başkanı Mehmet Sepil: - "Mart'ın 27'sine kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Futbolcuları 27'sine kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız"

İZMİR (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 27 Mart Cuma gününe kadar antrenman yapmayacaklarını bildirdi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı ligleri erteleme kararının ardından tüm futbolcuları evlerine gönderdiklerini, takımda yurt dışına gitmek istediğini söyleyen herhangi bir ismin olmadığını söyledi.

Evlerinde izole durumda bulunan teknik ekip ve futbolcularla bu sabah bir telekonferans yaptıklarını kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"Mart'ın 27'sine kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Bütün futbolcuların özellikle İzmir'i çok bilmeyen yabancı oyuncuların talepleri halinde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları WhatsApp grubu aracılığıyla Türkiye'de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27'sine kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız."

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı olarak liglere başlangıç tarihi olarak 17 Nisan haftasını önerdiklerini hatırlatarak, "TFF bu konuda henüz açıklama yapmadı. Eğer bu tarihte başlayacaksak antrenmanları 27'sinde başlatmanın uygun olduğunu düşündük." dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımındaki bazı oyuncularda ve idari çalışanlarda görülen şüphe üzerine test yapıldığını hatırlatan Sepil, "Gerekli görülen durumlarda futbol takımları da bu testleri yaptıracak." dedi.

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. UEFA Türkiye'nin ev sahipliğindeki şampiyonlar ligi finalini 27 Haziran'da oynatmayı planlıyor. Bu henüz Türkiye içinde telaş yaratacak bir tarih değil. Ligde 8 maçımız, kupada 2 karşılaşmamız kalmış durumda. O nedenle hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var."

Bu salgının finansal boyutlarının da çok büyük olacağını kaydeden Sepil, "Kulüpler ve futbolcular yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak takip edeceğiz. Bu noktada FIFA'nın alacağı kararlara bağlıyız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Futbol Göztepe Mehmet Sepil SÜPERLİG

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

İzmir Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
13:23
İkindi
16:50
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.