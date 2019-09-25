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Göztepe 3 - 0 Yozgatspor 1959 (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elemesinde Yozgatspor 1959’u konuk eden Göztepe, rakibini 3-0- mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Göztepe 3 - 0 Yozgatspor 1959 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda TFF 3. Lig ekibi Yozgatspor 1959'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını 4. tura yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 46. dakikasında Göztepe öne geçti. Hüseyin Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortada Samet Göker'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

  1. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Yasin Öztekin'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un şutunda top ağlara gitti: 2-0

  2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Yasin Öztekin'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Ege Özkayımoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Göztepe, kupada 4. tura yükseldi.

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Veli Çetin, Sanneh (Dk. 46 Ege Özkayımoğlu), Atınç Nukan, Murat Paluli, Batuhan Kırdaroğlu, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 55 Yalçın Kayan), Hüseyin Bulut, Leo, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok (Dk. 73 Borges)
Yozgatspor 1959: Göksal Özkara, Okan Özdilek, Osman Paşa Zorlu, Samet Göker (Dk. 58 Uğur Erdoğan), Kasım Ulus, Tamer Arıcı (Dk. 68 Aytaç Deniz), Yunus Şencay (Dk. 78 Mustafa Serkan Demirel), Oğuzhan Kandemir, Abdulsamet Kırım, Hamdi Tayfun Yılmaz, Beytullah Ersoy
Goller: Dk. 46 Samet Göker (Kendi kalesine), Dk. 54 Eren Derdiyok, Dk. 62 Ege Özkayımoğlu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 49 Kerem Atakan Kesgin (Göztepe), Dk. 74 Oğuzhan Kandemir, Dk. 79 Uğur Erdoğan (Yozgatspor 1959)

KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI

Diyarbekirspor-Eskişehirspor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: 0-1

Göztepe-Yozgatspor 1959: 3-0

İstanbulspor-Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-4

Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4

Erzinspor-İnegölspor: 1-4

Görelespor-Giresunspor: 4-1

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4

Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu: 2-2 (4-5 Penaltılarla)

Kemerspor 2003-Sarıyer: 2-2 (4-2 Penaltılarla)

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0

Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Silivrispor-Kastamonuspor 1966: 1-2

Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 1-4

Pendikspor-Turgutluspor: 0-3

Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor: 2-1

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Yozgatspor 1959 Ziraat Türkiye Kupası

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